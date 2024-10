Presidente do Peñarol assinou a nota oficial criticando autoridades brasileiras (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 16:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Após três dias dos atos de vandalismo e violência praticados pela torcida do Peñarol, o clube uruguaio publicou uma nota oficial criticando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

➡️ Lionel Messi é vítima de crime virtual e preocupa população argentina

Segundo o Peñarol, houve problemas por conta do ponto de encontro estabelecido pela polícia e ocorreram "fatos repudiáveis" no Brasil. O clube saiu em defesa dos uruguaios que foram detidos e ainda estão presos.

Além disso, o Peñarol também falou em que "tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis".

Relembre o episódio

Os torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de terror na praia do Recreio, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Os uruguaios saquearam e destruíram quiosques.

A briga generalizada afetou os banhistas e o trânsito na região. Mesas e cadeiras de plástico foram usadas como armas e escudos durante a briga. Uma moto e ônibus foram incendiados.

Ao todo, a polícia do Rio de Janeiro deteve mais de 200 torcedores do Peñarol. Todos foram encaminhados para a Cidade da Polícia.

➡️ Polícia da Austrália apreende mais de R$ 200 milhões em drogas embaladas com foto de Frank Lampard

Torcida do Peñarol durante confusão do Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Confira a nota oficial o Peñarol na íntegra

"O Peñarol informa aos seus sócios e torcedores que nos próximos dias se pronunciará oficialmente sobre o ocorrido no Brasil nas horas que antecederam a chegada da delegação e dos torcedores para a partida diante do Botafogo, assim como todos os esforços que realizou e medidas adotadas.

Lá comunicaremos principalmente sobre a fixação do ponto de encontro que foi estabelecido unilateralmente pela Polícia do Brasil na reunião que se teve com o Consulado Uruguaio e a equipe de segurança do Peñarol; e também sobre a situação dos 35 carros contratados e pagos pelo Peñarol, em virtude da empresa decidir não enviá-los ao ponto de encontro, como consequência do risco de incêndio de um ônibus uruguaio neste local.

Esse não é um momento para fazer declarações públicas que possam prejudicar a prioridade absoluta do clube neste momento, que é a situação dos torcedores que permanecem presos no Brasil, para sua liberação e breve retorno ao Uruguai.

Decidimos evitar qualquer ação que interfira com o processo judicial que está acontecendo, até que se tenham detalhes sobre as condições em que se desenvolverá o mesmo. A prioridade número um para o Peñarol é atender a situação dos torcedores presos e que possam voltar o quanto antes. É por isso que o clube tem cuidado dos custos da defesa legal dos detidos e do retorno dos torcedores cujo ônibus foi incendiado.

Definido isto, logo o Peñarol tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis.

Não é a primeira vez que ocorrem esse tipo de fatos repudiáveis no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. Peñarol será enérgico em visibilizar essas situações em conjunto com todas as instituições que têm sofrido nesses últimos tempos para isso acabe de uma vez por todas. O clube agradece as reiteradas manifestações de solidariedade de instituições e presidentes da região que estão enfrentando situações desse tipo no Brasil, e o desejo de começar um caminho em comum para erradicar esses lamentáveis episódios.

Peñarol entende e reconhece que é importante manter seus torcedores e sócios informados, mas, agora, qualquer comunicado oficial pode afetar o processo judicial de nossos torcedores que estão no Brasil."