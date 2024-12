O domínio do Bahia sobre o Atlético-GO consolidou uma vitória tranquila aos donos da casa, para garantir a vaga nos playoffs da Libertadores 2025. O duelo, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão, neste domingo (8), foi marcado pelo triunfo tricolor por 2 a 0, com gols de Thaciano e Luciano Rodríguez.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 53 pontos e garantiu a última vaga para a Libertadores de 2025, na oitava posição da tabela. Já rebaixado, o Atlético-GO não soma mais pontos e se mantém na vice lanterna do Brasileirão.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo iniciou com grande chance para o Atlético-GO, com jogada de Derek, que acabou chutando para fora. Precisando da vitória, o Bahia tomou as rédeas da partida e definiu um ritmo agitado, com jogadas perigosas e oportunidades criadas. O quesito finalização, no entanto, não foi bem-sucedido na maior parte do período. O gol não veio até os 40 minutos, com cruzamento de Ademir e cabeceio de Thaciano para balançar as redes.

Após o intervalo, o segundo tempo foi marcado, mais uma vez, pelo domínio tricolor sobre o Atlético-GO. Desta vez, não demorou muito para a decisão. Derrubado dentro da área, Luciano Rodríguez bateu o pênalti e ampliou o placar para o Bahia. O resto do jogo foi controlado pelos donos da casa, que quebravam dois jejuns: vitória na Arena Fonte Nova após dois meses e vaga na Libertadores após 35 anos.

O que vem pela frente?

Após o fim do Brasileirão, o Atlético-GO é rebaixado e jogará na Série B na próxima temporada. O Bahia, no entanto, conquistou a vaga na Libertadores após 35 anos de jejum e estará, além da Série A, no torneio continental em 2025.

Jogadores do Bahia comemoram vitória sobre o Atlético-GO (Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

38ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Thaciano (40‘/1ºT) (1-0); Luciano Rodríguez (12'/2ºT) (2-0);

🟨 Cartões amarelos: Gonzalo Freitas, Acevedo e Yago Felipe (Bahia).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Danilo Fernandes; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Yago Felipe), Thaciano (Biel) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez.



ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix Vinicius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Luiz Gustavo), Roni, Rhaldney (Lacava) e Shaylon (Janderson); Alejo Cruz e Derek (Hurtado).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).