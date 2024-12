Na última partida de Gabigol pelo Flamengo, o atacante empatou o confronto contra o Vitória, pela 38ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O gol foi o número 161 dele com o Manto Sagrado.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo foram ao delírio com o gol marcado por Gabigol na despedida dele pelo clube. Confira reações da web com o momento ⬇️

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim na partida contra o Vitória. Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 161 gols marcados.

