Aos 40 anos, Vagner Love está de casa nova. O atacante foi anunciado nesta quarta-feira (4) como reforço do Retrô, de Pernambuco, atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro e classificado às oitavas de final da Copa do Brasil; a equipe enfrenta o Bahia no mata-mata nacional.

Love está de saída do Avaí, clube que defendia desde junho do ano passado. O vínculo do jogador com o Leão da Ilha valia até o fim deste mês e não foi renovado em comum acordo entre as partes. Pelo time catarinense, o veterano fez cinco gols em 41 partidas. Neste ano, foram 17 jogos, mas apenas cinco como titular.

O "Artilheiro do Amor" retorna a Pernambuco após dois anos, quando se despediu do Sport, onde fez 30 gols em 76 jogos entre 2022 e 2023. A Fênix será o também o segundo time do Nordeste na carreira do centroavante.

Agora no Retrô, Vagner Love chega ao 14º clube na carreira. Além dos citados Avaí e Sport, o atacante tem passagens por Palmeiras, CSKA-RUS, Flamengo, Corinthians, Shandong Luneng-CHI, Monaco-FRA, Alanyaspor-TUR, Besiktas-TUR, Kairat-CAZ e Midtjylland-DIN.

