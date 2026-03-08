Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Cruzeiro pela final do Mineiro

O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro. A bola rola neste domingo (8) às 18h no Mineirão. Quem vencer levanta o troféu, em caso de empate a decisão será nas penalidades.

Após uma semana de trabalho para preparar a equipe e conhecer melhor o elenco do Galo, Eduardo Domínguez chega para sua segunda partida no comando do time. Mesmo com pouco tempo à frente da equipe, o treinador já promoveu algumas mudanças que começam a imprimir sua identidade no jogo. As alterações buscam aproximar o time do estilo característico de Domínguez, marcado pela organização e pela estrutura tática dentro de campo.

Domínguez teve uma baixa de última hora para o clássico. O volante Maycon sofreu uma lesão durante um treinamento na Cidade do Galo e está fora da grande decisão. Para sua vaga entra o jovem Cissé.

Como chegam as equipes?

O Atlético teve a terceira melhor campanha, com 14 pontos, três vitórias e cinco empates, chegando à final invicto. Na semifinal, o Alvinegro empatou as duas partidas contra o América, em 1 a 1 na Arena MRV, e 0 a 0 no Independência. Nos pênaltis, Everson brilhou e liderou o triunfo por 4 a 2.

Já o Cruzeiro, chega à decisão com a melhor campanha do Campeonato Mineiro. A equipe somou 15 pontos na primeira fase, com cinco vitórias e três derrotas. Na semifinal, o time comandado por Tite venceu o Pouso Alegre duas vezes, por 2 a 1 fora de casa, e por 1 a 0 no Mineirão.

Confira a arbitragem e as escalações de Cruzeiro x Atlético

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - FINAL

📆 Data e horário: Domingo, 8 de março, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Sportynet (canal fechado), Sportynet Youtube, GETV (YouTube)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG (Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo, Bernard, Dudu e Hulk