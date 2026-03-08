Atlético-MG tem desfalque de última hora para o clássico contra o Cruzeiro

O Atlético teve uma baixa de última hora para o clássico contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam às 18h, no Mineirão, pela final do Campeonato Mineiro.

O volante Maycon sofreu uma lesão durante um treinamento na Cidade do Galo e está fora da grande decisão. Para a vaga no meio-campo, o técnico Eduardo Domínguez deve optar pelo jovem Cissé ou pelo argentino Tomás Pérez.

Maycon chegou ao clube nesta janela de transferências e rapidamente assumiu a titularidade na equipe. Com a camisa atleticana, o volante já disputou 12 partidas na temporada de 2026.

A informação foi antecipada pela rádio 98 e confirmada pelo Lance!.

Maycon pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético teve a terceira melhor campanha, com 14 pontos, três vitórias e cinco empates, chegando à final invicto. Na semifinal, o Alvinegro empatou as duas partidas contra o América-MG, em 1 a 1 na Arena MRV, e 0 a 0 no Independência. Nos pênaltis, Everson brilhou e liderou o triunfo por 4 a 2.

O Cruzeiro chega à decisão com a melhor campanha do Campeonato Mineiro. A equipe somou 15 pontos na primeira fase, com cinco vitórias e três derrotas. Na semifinal, o time comandado por Tite venceu o Pouso Alegre duas vezes, por 2 a 1 fora de casa, e por 1 a 0 no Mineirão.

No primeiro turno, o clássico foi mais favorável para o lado alvinegro. A equipe então comandada por Jorge Sampaoli venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada. Os gols atleticanos foram marcados por Hulk e Bernard, enquanto Kaio Jorge marcou o celeste.

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - FINAL

📆 Data e horário: Domingo, 8 de março, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Sportynet (canal fechado), Sportynet Youtube, GETV (YouTube)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral