Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para o Fla-Flu
Atacante se recupera de uma pubalgia e está fora de decisão
Sem Bruno Henrique, que se recupera de uma pubalgia, o Flamengo divulgou os relacionados para o clássico com o Fluminense deste domingo (8), que decide o Campeonato Carioca. A partida no Maracanã começa às 18h (de Brasília).
Além de Bruno Henrique, o Flamengo segue sem poder contar com o espanhol Saúl, que ainda se recupera da cirurgia no calcanhar do pé esquerdo.
Este será o primeiro jogo do Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim, que assumiu na semana passada após a surpreendente demissão de Filipe Luís.
Na véspera da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, o novo treinador promoveu uma mudança importante na forma de preparação do Flamengo para a decisão. Segundo a apuração do Lance!, após o treinamento de sábado (7), os jogadores relacionados ficaram concentrados no CT Ninho do Urubu.
Relembre os últimos resultados do clássico
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025
- Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025
- Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2025 (final)
- Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2025 (final)
