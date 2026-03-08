menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para o Fla-Flu

Atacante se recupera de uma pubalgia e está fora de decisão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
15:51
Flamengo divulga relacionados para o clássico com o Fluminense
imagem cameraFlamengo divulga relacionados para o clássico com o Fluminense no Maracanã (Foto: X/Flamengo)
  Mais Notícias

Sem Bruno Henrique, que se recupera de uma pubalgia, o Flamengo divulgou os relacionados para o clássico com o Fluminense deste domingo (8), que decide o Campeonato Carioca. A partida no Maracanã começa às 18h (de Brasília).

continua após a publicidade

Além de Bruno Henrique, o Flamengo segue sem poder contar com o espanhol Saúl, que ainda se recupera da cirurgia no calcanhar do pé esquerdo.

Este será o primeiro jogo do Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim, que assumiu na semana passada após a surpreendente demissão de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Na véspera da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, o novo treinador promoveu uma mudança importante na forma de preparação do Flamengo para a decisão. Segundo a apuração do Lance!, após o treinamento de sábado (7), os jogadores relacionados ficaram concentrados no CT Ninho do Urubu.

Relacionados Flamengo Fla-Flu
Relacionados Flamengo Fla-Flu (Divulgação/Flamengo)

Relembre os últimos resultados do clássico

  • Fluminense 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026
  • Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025
  • Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025
  • Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2025 (final)
  • Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2025 (final)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

