Cássio titular? Confira a escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro busca, na noite deste domingo (8), voltar a ser campeão do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite vai a campo com força máxima contra o rival Atlético-MG.

Durante a semana, houve dúvida sobre a presença do goleiro Cássio no clássico. No entanto, nos últimos dias, o camisa 1 evoluiu no tratamento de um estiramento no joelho direito.

Além dele, o técnico Tite também teve dor de cabeça com o volante Gerson. O jogador deixou a partida contra o Pouso Alegre com dores no joelho, mas treinou com os companheiros em boa parte da semana.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.

Apoio da torcida do Cruzeiro

Na tarde do último sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.

Torcida do Cruzeiro faz festa na porta do CT (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.

A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.

