Cássio titular? Confira a escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro
O goleiro chegou a ser dúvida durante a semana
O Cruzeiro busca, na noite deste domingo (8), voltar a ser campeão do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite vai a campo com força máxima contra o rival Atlético-MG.
Durante a semana, houve dúvida sobre a presença do goleiro Cássio no clássico. No entanto, nos últimos dias, o camisa 1 evoluiu no tratamento de um estiramento no joelho direito.
Além dele, o técnico Tite também teve dor de cabeça com o volante Gerson. O jogador deixou a partida contra o Pouso Alegre com dores no joelho, mas treinou com os companheiros em boa parte da semana.
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.
+Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Mineiro
Apoio da torcida do Cruzeiro
Na tarde do último sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.
O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.
A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.
