Zubeldía tem um centroavante preferido no Fluminense? Veja números
Treinador tem Cano, John Kennedy e Everaldo à disposição
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos desafios da temporada de 2025 para o Fluminense é a definição do centroavante titular do time, mas Zubeldia tem dado indícios de quem são seus preferidos. O técnico argentino tem Cano, Everaldo e John Kennedy na corrida pelo posto.
Lançamento de terceiro uniforme do Flu tem data marcada; estreia será contra o Juventude
Fluminense
Chapa da situação lança candidatura para eleições do Fluminense nesta terça-feira (14)
Fluminense
Ídolo do Fluminense afirma que vai jogar a Kings League nesta temporada; veja
Mais Esportes
O camisa 14 iniciou a temporada como a escolha natural nos 11 iniciais, mas as atuações abaixo da crítica abriram espaço para Everaldo. O camisa 9, por sua vez, ganhou força com Renato especialmente durante o Mundial de Clubes, mas foi o argentino quem balançou as redes na competição, mesmo voltando de uma grave lesão no joelho.
Após a competição, Jhon Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, retornou ao Tricolor, tornando-se mais uma opção, mas foi pouco utilizado pelo ex-treinador. Com a chegada de Zubeldía, no entanto, o Moleque de Xerém voltou a ganhar minutagem.
O Tricolor volta à campo nesta quinta-feira (16), quando enfrenta o Juventude, às 19h30, no Maracanã.
Preferências de Zubeldía no Fluminense
Nos quatro jogos em que esteve à frente do Flu, John Kennedy e Cano foram os mais utilizados por Zubeldía: duas vezes cada no time titular e duas vezes cada saindo do banco. Everaldo, por sua vez, foi reserva em todas as partidas, entrando em duas ocasiões. Nesses jogos, o camisa 14 balançou as redes uma vez, assim como o 99, que também deu uma assistência.
- Fluminense 2 x 0 Botafogo: Cano titular, substituído por Everaldo
- Sport 2 x 2 Fluminense: Cano titular, substituído por John Kennedy
- Fluminense 3 x 0 Atlético-MG: John Kennedy titular, substituído por Everaldo
- Mirassol 2 x 1 Fluminense: John Kennedy titular, substituído por Cano
Números dos atacantes do Fluminense em 2025
Germán Cano
- 46 jogos - 34 como titular
- 2919 minutos jogados
- 20 gols
- 1 assistência
Everaldo
- 47 jogos - 23 como titular
- 2353 minutos jogados
- 8 gols
- 3 assistências
John Kennedy
- 9 jogos - 3 como titular
- 269 minutos jogados
- 1 gol
- 1 assistência
*Números do Sofascore
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias