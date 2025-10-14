Um dos desafios da temporada de 2025 para o Fluminense é a definição do centroavante titular do time, mas Zubeldia tem dado indícios de quem são seus preferidos. O técnico argentino tem Cano, Everaldo e John Kennedy na corrida pelo posto.

O camisa 14 iniciou a temporada como a escolha natural nos 11 iniciais, mas as atuações abaixo da crítica abriram espaço para Everaldo. O camisa 9, por sua vez, ganhou força com Renato especialmente durante o Mundial de Clubes, mas foi o argentino quem balançou as redes na competição, mesmo voltando de uma grave lesão no joelho.

Após a competição, Jhon Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, retornou ao Tricolor, tornando-se mais uma opção, mas foi pouco utilizado pelo ex-treinador. Com a chegada de Zubeldía, no entanto, o Moleque de Xerém voltou a ganhar minutagem.

O Tricolor volta à campo nesta quinta-feira (16), quando enfrenta o Juventude, às 19h30, no Maracanã.

Preferências de Zubeldía no Fluminense

Nos quatro jogos em que esteve à frente do Flu, John Kennedy e Cano foram os mais utilizados por Zubeldía: duas vezes cada no time titular e duas vezes cada saindo do banco. Everaldo, por sua vez, foi reserva em todas as partidas, entrando em duas ocasiões. Nesses jogos, o camisa 14 balançou as redes uma vez, assim como o 99, que também deu uma assistência.

Fluminense 2 x 0 Botafogo: Cano titular, substituído por Everaldo Sport 2 x 2 Fluminense: Cano titular, substituído por John Kennedy Fluminense 3 x 0 Atlético-MG: John Kennedy titular, substituído por Everaldo Mirassol 2 x 1 Fluminense: John Kennedy titular, substituído por Cano

Números dos atacantes do Fluminense em 2025

Germán Cano

46 jogos - 34 como titular 2919 minutos jogados 20 gols 1 assistência

Everaldo

47 jogos - 23 como titular 2353 minutos jogados 8 gols 3 assistências

John Kennedy

9 jogos - 3 como titular 269 minutos jogados 1 gol 1 assistência

*Números do Sofascore

