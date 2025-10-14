menu hamburguer
Fluminense

Zubeldía tem um centroavante preferido no Fluminense? Veja números

Treinador tem Cano, John Kennedy e Everaldo à disposição

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
19:49
Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão
Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Um dos desafios da temporada de 2025 para o Fluminense é a definição do centroavante titular do time, mas Zubeldia tem dado indícios de quem são seus preferidos. O técnico argentino tem Cano, Everaldo e John Kennedy na corrida pelo posto.

O camisa 14 iniciou a temporada como a escolha natural nos 11 iniciais, mas as atuações abaixo da crítica abriram espaço para Everaldo. O camisa 9, por sua vez, ganhou força com Renato especialmente durante o Mundial de Clubes, mas foi o argentino quem balançou as redes na competição, mesmo voltando de uma grave lesão no joelho.

Após a competição, Jhon Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, retornou ao Tricolor, tornando-se mais uma opção, mas foi pouco utilizado pelo ex-treinador. Com a chegada de Zubeldía, no entanto, o Moleque de Xerém voltou a ganhar minutagem.

O Tricolor volta à campo nesta quinta-feira (16), quando enfrenta o Juventude, às 19h30, no Maracanã.

Preferências de Zubeldía no Fluminense

Nos quatro jogos em que esteve à frente do Flu, John Kennedy e Cano foram os mais utilizados por Zubeldía: duas vezes cada no time titular e duas vezes cada saindo do banco. Everaldo, por sua vez, foi reserva em todas as partidas, entrando em duas ocasiões. Nesses jogos, o camisa 14 balançou as redes uma vez, assim como o 99, que também deu uma assistência.

  1. Fluminense 2 x 0 Botafogo: Cano titular, substituído por Everaldo
  2. Sport 2 x 2 Fluminense: Cano titular, substituído por John Kennedy
  3. Fluminense 3 x 0 Atlético-MG: John Kennedy titular, substituído por Everaldo
  4. Mirassol 2 x 1 Fluminense: John Kennedy titular, substituído por Cano

Números dos atacantes do Fluminense em 2025

Germán Cano

  1. 46 jogos - 34 como titular
  2. 2919 minutos jogados
  3. 20 gols
  4. 1 assistência

Everaldo

  1. 47 jogos - 23 como titular
  2. 2353 minutos jogados
  3. 8 gols
  4. 3 assistências

John Kennedy

  1. 9 jogos - 3 como titular
  2. 269 minutos jogados
  3. 1 gol
  4. 1 assistência

*Números do Sofascore

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp.

John Kennedy voltou a ganhar espaço no Fluminense com Zubeldia
John Kennedy comemora gol do Fluminense sobre o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

