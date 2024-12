António Oliveira admite propostas e espera definir futuro ’em breve’

António Oliveira está livre no mercado desde que deixou o comando do Corinthians, em julho deste ano. O nome do português de 42 anos é especulado em grandes times do Brasil que não possuem treinadores para a próxima temporada, como Atlético-MG e Santos.

O técnico foi sucinto ao falar sobre seu futuro, mas deixa claro que deve retornar aos campos de futebol já na próxima temporada. Perguntado sobre qual será o clube que vai comandar em 2025, António Oliveira admite que analisa propostas do futebol brasileiro.

— Esse tempo é usado para analisar projetos, portanto vou voltar em breve, tenho algumas propostas, estou analisando para toma uma decisão daquilo que eu acho que será bom para o futuro. Há diversos contatos, outros mercados, vou analisar o que será melhor para o meu futuro — disse o técnico em entrevista na zona mista.

António Oliveira se destacou no futebol nacional ao comandar o Cuiabá no Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o Dourado terminou na 12º posição e garantiu vaga na disputa da Copa Sul-Americana deste ano.

O prestígio levou o técnico ao Corinthians em fevereiro. Contando o Paulistão, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, foram 28 jogos à frente do clube alvinegro, com 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas.

Português treinou o Corinthians por quatro meses (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Santos e Atlético-MG em busca de treinador

Sem comando técnico definido para a próxima temporada, os gigantes brasileiros aparecem como possíveis novos clubes de António Oliveira. O Santos vive uma indefinição desde a saída de Fábio Carille, em dezembro, após o título da Série B. Apesar do acesso, o futebol apresentado pela equipe na competição não agradou os dirigentes.

O Atlético-MG chegou a duas finais no ano, Libertadores e Copa do Brasil, mas as derrotas nas decisões, mais uma sequência amarga sem vitórias no Campeonato Brasileiro, custaram o cargo do técnico argentino Gabriel Milito. A equipe mineira tem Luís Castro como Plano A para a vaga.