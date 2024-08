André Balada não é mais jogador do America-RJ

(Foto: Wandré Silva/AFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Terminou a passagem do André com a camisa do America. Destaque do clube na Série A2, o atacante de 33 anos se despediu do Mecão nesta quinta-feira (1°), um dia após o fim da participação do clube na divisão de acesso, e não ficará no elenco para a Copa Rio, que começa na semana que vem.

André foi o principal destaque da equipe no Campeonato Carioca, especialmente na primeira metade da disputa. Além de artilheiro do time, com cinco gols marcados, ele ainda deu uma assistência. Também foi o terceiro atleta que mais atuou, com 800 minutos jogados em 10 jogos - só ficou de fora da partida contra o Audax, pela 10° rodada.