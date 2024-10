Amazonas vira o jogo e sonha com o G-4; veja os placares da Série B

Amazonas venceu o Avaí por 2 a 1 (Foto: Antonio Pereira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 23:34 • São Paulo (SP)

Dois confrontos da 32ª rodada da Série B do Brasileirão aconteceram nesta sexta-feira (18). Na primeira partida, o CRB venceu o Brusque por 2 a 1, no estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense, e saiu da zona de rebaixamento da competição. Na segunda partida da noite, o Amazonas saiu atrás do placar contra o Avaí, mas pressionou e conseguiu a virada por 2 a 1, em jogo na Arena da Amazônia. Confira tudo o que aconteceu nos dois jogos de hoje:

Partidas da Série B - 18/10/24

BRUSQUE 1 x 2 CRB

32ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Primeiro tempo

Mesmo jogando como visitante, o CRB começou a partida pressionando o Brusque em busca do gol. A primeira chance da partida foi dos alagoanos. Aos 13 minutos, Chay cobrou falta e levou perigo ao gol defendido por Matheus Nogueira. A partida ficou mais equilibrada, e os catarinenses aproveitaram. Aos 22 minutos, Rodrigo Pollero aproveitou vacilo da zaga e marcou para a equipe da casa. Quase no fim da primeira etapa, os mandantes tiveram um atleta expulso. Diego Mathias recebeu cartão vermelho por entrada violenta em Chay.

Segundo tempo

O CRB aproveitou a vantagem numérica e conseguiu virar o placar na etapa final. Aos 26 minutos, Gegê deu linda assistência para Labandeira marcar de cabeça e empatar o jogo. Os visitantes continuaram pressionando o Brusque, que se defendia. Restando cinco minutos para o final da partida, Matheus Ribeiro, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento e finalizou para garantir a vitória dos visitantes.

E agora?

Com o resultado, o CRB saiu da zona de rebaixamento da competição e ocupa a 14ª posição. A equipe alagoana volta a jogar na próxima terça-feira (22), às 19h30, contra o Mirassol, no Rei Pelé, em Maceió.



Já o Brusque entrará em campo na quarta-feira (23). Os catarinenses enfrentam a Ponte Preta, às 19h, em jogo marcado para o estádio Moisés LucarellI, em Campinas.

CRB saiu momentaneamente da zona de rebaixamento da Série B (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

AMAZONAS 2 x 1 AVAÍ

31ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Primeiro tempo

O Amazonas teve amplo domínio do primeiro tempo. Os mandantes chegavam mais ao ataque e quase abriram o placar aos 21 minutos, quando Matheus Serafim recebeu um passe cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. O Avaí jogou por uma bola, e a encontrou aos 38 minutos. Marcos Vinícius fez boa jogada pelo lado direito, cruzou e Gaspar marcou. Os catarinenses foram para o intervalo em vantagem.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Amazonas foi mais eficiente que o adversário. O Avaí se manteve na defesa por quase toda etapa final, mas não conseguiu resistir a pressão dos donos da casa. Os gols da virada saíram faltando dez minutos para o último apito. Aos 38 minutos, Sassá deu bela assistência e Cocote finalizou para empatar. Três minutos depois, Sidcley cobrou falta na área, Miranda ajeitou no peito e chutou para virar o placar

E agora?

Com a vitória, o Amazonas chegou aos 45 pontos, cinco a menos do Mirassol, quarto colocado. Na próxima partida, a equipe encara o Vila Nova, na terça-feira (22), às 21h30. A partida será no OBA, em Goiânia.

O Avaí tem mais um jogo como vistante. Na terça-feira (22), a equipe catarinense enfrenta o Novorizontino, às 21h30, no Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.