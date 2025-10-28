Amazonas reclama da arbitragem em lance parecido de Gustavo Gómez: 'Vermelho direto'

O Amazonas reclamou da arbitragem na derrota por 2 a 0 para Athletico na segunda-feira (27), na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B. O lance foi bem semelhante ao de Gustavo Gómez e Wanderson, que gerou polêmica em Palmeiras x Cruzeiro, pela Série A, no final de semana.

Com o revés, a Onça Pintada ocupa a 19ª colocação, com 32 pontos, cinco pontos atrás do Athletic-MG, primeira equipe fora da ZR. A equipe do Norte tem mais quatro jogos para evitar o rebaixamento à Série C.

O Athletico saiu na frente com Julimar, aos 17 minutos do primeiro tempo, e o lance reclamado pelo Amazonas aconteceu com 28. Alan Kardec dividiu a bola e acertou Kevin Ramírez com a sola da chuteira.

O atacante rubro-negro recebeu cartão amarelo e, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) analisou a jogada e manteve a decisão de campo de não expulsar. O veredito gerou revolta da Onça Pintada no gramado e nas redes sociais.

No perfil do X, antigo Twitter, o Amazonas fez dois posts diferentes para protestar contra a CBF. O primeiro no intervalo do jogo e o outro durante o segundo tempo.

- Não tem dúvida, é vermelho direto! Lamentável a arbitragem do senhor Bruno Pereira Vasconcelos (BA). SEGUIMOS NA LUTA CONTRA TUDO E TODOS! 🟡⚫️ - afirmou.

- Resultado de uma entrada violenta, que não passou de cartão amarelo. @CBF_Futebol, o que fizeram com o Amazonas nesta noite foi vergonhoso! - completou o clube.

Athletico 2x0 Amazonas

O primeiro tempo teve o Athletico com a posse de bola, e o Amazonas em tentativas de bola aérea. Na primeira finalização, o gol atleticano saiu. Aos 17, Julimar recebeu de Felipinho, ajeitou e bateu colocado de fora da área para abrir o placar. 1x0.

Em vantagem, o Furacão ainda assustou em cabeçada de Leozinho na trave e em chutes de Dudu e Mendoza que o goleiro Renan segurou. A Onça Pintada nada fez.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu com mais volume e ampliou novamente com Julimar. Aos 25, o atacante recebeu de Leozinho na intermediária, avançou até perto da meia-lua e chutou rasteiro, com a contribuição do goleiro. 2x0.

A partir daí, o time rubro-negro empilhou chances, mas Mendoza, Luiz Fernando e Leozinho não converteram na área. O Amazonas pouco arriscou, e Léo Coelho foi o único que assustou em cabeçada rente à trave, já nos acréscimos.

O que vem por aí?

O Athletico volta a campo contra o Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha. Já o Amazonas recebe o Cuiabá no domingo (2), às 16h, no estádio Carlos Zamith. Os jogos são válidos pela 35ª rodada da Série B.