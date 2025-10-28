menu hamburguer
Futebol Nacional

Amazonas reclama da arbitragem em lance parecido de Gustavo Gómez: 'Vermelho direto'

Onça Pintada protesta contra o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/10/2025
04:00
Athletico Amazonas arbitragem
Amazonas pediu expulsão de Alan Kardec, do Athletico, em lance com Kevin Ramírez. Divulgação/Amazonas FC
O Amazonas reclamou da arbitragem na derrota por 2 a 0 para Athletico na segunda-feira (27), na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B. O lance foi bem semelhante ao de Gustavo Gómez e Wanderson, que gerou polêmica em Palmeiras x Cruzeiro, pela Série A, no final de semana.

Com o revés, a Onça Pintada ocupa a 19ª colocação, com 32 pontos, cinco pontos atrás do Athletic-MG, primeira equipe fora da ZR. A equipe do Norte tem mais quatro jogos para evitar o rebaixamento à Série C.

O Athletico saiu na frente com Julimar, aos 17 minutos do primeiro tempo, e o lance reclamado pelo Amazonas aconteceu com 28. Alan Kardec dividiu a bola e acertou Kevin Ramírez com a sola da chuteira.

O atacante rubro-negro recebeu cartão amarelo e, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) analisou a jogada e manteve a decisão de campo de não expulsar. O veredito gerou revolta da Onça Pintada no gramado e nas redes sociais.

No perfil do X, antigo Twitter, o Amazonas fez dois posts diferentes para protestar contra a CBF. O primeiro no intervalo do jogo e o outro durante o segundo tempo.

- Não tem dúvida, é vermelho direto! Lamentável a arbitragem do senhor Bruno Pereira Vasconcelos (BA). SEGUIMOS NA LUTA CONTRA TUDO E TODOS! 🟡⚫️ - afirmou.

- Resultado de uma entrada violenta, que não passou de cartão amarelo. @CBF_Futebol, o que fizeram com o Amazonas nesta noite foi vergonhoso! - completou o clube.

Athletico 2x0 Amazonas

O primeiro tempo teve o Athletico com a posse de bola, e o Amazonas em tentativas de bola aérea. Na primeira finalização, o gol atleticano saiu. Aos 17, Julimar recebeu de Felipinho, ajeitou e bateu colocado de fora da área para abrir o placar. 1x0.

Em vantagem, o Furacão ainda assustou em cabeçada de Leozinho na trave e em chutes de Dudu e Mendoza que o goleiro Renan segurou. A Onça Pintada nada fez.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu com mais volume e ampliou novamente com Julimar. Aos 25, o atacante recebeu de Leozinho na intermediária, avançou até perto da meia-lua e chutou rasteiro, com a contribuição do goleiro. 2x0.

A partir daí, o time rubro-negro empilhou chances, mas Mendoza, Luiz Fernando e Leozinho não converteram na área. O Amazonas pouco arriscou, e Léo Coelho foi o único que assustou em cabeçada rente à trave, já nos acréscimos.

➡️ Veja a tabela completa da Série B do Brasileiro

O que vem por aí?

O Athletico volta a campo contra o Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha. Já o Amazonas recebe o Cuiabá no domingo (2), às 16h, no estádio Carlos Zamith. Os jogos são válidos pela 35ª rodada da Série B.

árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Jogadores do Amazonas reclamam do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) na partida contra o Athletico. Foto: João Normando/Amazonas FC

circulo com pontos dentroTudo sobre

