imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta terça-feira (06)

Bahia, Vasco, Cruzeiro e Corinthians estão entre os que atuam na rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
04:00
João Andrade comemora gol do Bahia na Copinha (Foto: divulgação / EC Bahia)
imagem cameraBahia, que goleou na estreia, volta a campo nesta terça-feira (Foto: Divulgação/EC Bahia)
Iniciada na sexta-feira (2), a Copinha já está na segunda rodada e tem agenda cheia nesta terça-feira (6). Ao todo, 26 jogos movimentam a Taça São Paulo de Futebol Júnior, com o primeiro jogo logo de manhã cedo. A seguir, o Lance! apresenta a agenda detalhada com os jogos e onde assistir.

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Agenda da Copinha desta terça-feira (06)

GRUPOHORÁRIO (DE BRASÍLIA)JOGOCIDADETRANSMISSÃO

9

8h45

América-SP x Inter de Limeira-SP

São José do Rio Preto

YouTube "Paulistão"

9

11h

CSA-AL x Bahia-BA

São José do Rio Preto

Xsports

28

12h45

Flamengo-SP x Capivariano-SP

Guarulhos

YouTube "Paulistão"

1

13h

Santa Fé-SP x Volta Redonda-RJ

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

11

13h

Bandeirante-SP x Botafogo-SP

Brodowski

YouTube "Paulistão"

3

13h

Tanabi-SP x América-RN

Tanabi

YouTube "Paulistão"

31

13h

Juventus-SP x São Bento-SP

São Paulo

YouTube "Paulistão"

12

15h

Guanabara City-GO x Vasco-RJ

Cravinhos

Xsports

28

15h

Rio Branco-ES x Vitória-BA

Guarulhos

Xsports

1

15h15

Chapecoense-SC x Atlético de Alagoinhas-BA

Santa Fé do Sul

YouTube "Paulistão"

11

15h15

Tuna Luso-PA x Santa Cruz-PE

Brodowski

YouTube "Paulistão"

3

15h15

Sobradinho-DF x Goiás-GO

Tanabi

YouTube "Paulistão"

31

15h15

FC Cascavel-PR x Retrô-PE

São Paulo

YouTube "Paulistão"

12

17h15

I9 FC-SP x Velo Clube-SP

Cravinhos

YouTube "Paulistão"

8

17h15

XV de Jaú x Trindade-GO

Jaú

YouTube "Paulistão"

10

18h

Comercial-SP x Noroeste-SP

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

13

18h15

Francana-SP x Barra-SC

Franca

YouTube "Paulistão"

5

18h45

Araçatuba-SP x Oeste-SP

Araçatuba

YouTube "Paulistão"

7

18h45

Assisense-SP x Guarani-SP

Assis

YouTube "Paulistão"

6

19h15

Grêmio Prudente-SP x Olímpico-SE

Presidente Prudente

YouTube "Paulistão"

8

19h30

Luverdense-MT x Corinthians-SP

Jaú

CazéTV

10

20h15

Atlético-PI x América-MG

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

13

20h30

Esporte de Patos-PB x Cruzeiro-MG

Franca

Xsports

5

21h

Maricá-RJ x Athletico-PR

Araçatuba

YouTube "Paulistão"

7

21h

Naviraiense-MS x Athletic-MG

Assis

YouTube "Paulistão"

6

21h30

Carajás-PA x Ceará-CE

Presidente Prudente

CazéTV

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Corinthians na Copinha
Corinthians busca segunda vitória na Copinha (Foto: Wanderson Oliveira/Agência Corinthians)<br><br>

