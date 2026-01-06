Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta terça-feira (06)
Bahia, Vasco, Cruzeiro e Corinthians estão entre os que atuam na rodada
Iniciada na sexta-feira (2), a Copinha já está na segunda rodada e tem agenda cheia nesta terça-feira (6). Ao todo, 26 jogos movimentam a Taça São Paulo de Futebol Júnior, com o primeiro jogo logo de manhã cedo. A seguir, o Lance! apresenta a agenda detalhada com os jogos e onde assistir.
➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades
Agenda da Copinha desta terça-feira (06)
|GRUPO
|HORÁRIO (DE BRASÍLIA)
|JOGO
|CIDADE
|TRANSMISSÃO
9
8h45
América-SP x Inter de Limeira-SP
São José do Rio Preto
YouTube "Paulistão"
9
11h
CSA-AL x Bahia-BA
São José do Rio Preto
Xsports
28
12h45
Flamengo-SP x Capivariano-SP
Guarulhos
YouTube "Paulistão"
1
13h
Santa Fé-SP x Volta Redonda-RJ
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
11
13h
Bandeirante-SP x Botafogo-SP
Brodowski
YouTube "Paulistão"
3
13h
Tanabi-SP x América-RN
Tanabi
YouTube "Paulistão"
31
13h
Juventus-SP x São Bento-SP
São Paulo
YouTube "Paulistão"
12
15h
Guanabara City-GO x Vasco-RJ
Cravinhos
Xsports
28
15h
Rio Branco-ES x Vitória-BA
Guarulhos
Xsports
1
15h15
Chapecoense-SC x Atlético de Alagoinhas-BA
Santa Fé do Sul
YouTube "Paulistão"
11
15h15
Tuna Luso-PA x Santa Cruz-PE
Brodowski
YouTube "Paulistão"
3
15h15
Sobradinho-DF x Goiás-GO
Tanabi
YouTube "Paulistão"
31
15h15
FC Cascavel-PR x Retrô-PE
São Paulo
YouTube "Paulistão"
12
17h15
I9 FC-SP x Velo Clube-SP
Cravinhos
YouTube "Paulistão"
8
17h15
XV de Jaú x Trindade-GO
Jaú
YouTube "Paulistão"
10
18h
Comercial-SP x Noroeste-SP
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
13
18h15
Francana-SP x Barra-SC
Franca
YouTube "Paulistão"
5
18h45
Araçatuba-SP x Oeste-SP
Araçatuba
YouTube "Paulistão"
7
18h45
Assisense-SP x Guarani-SP
Assis
YouTube "Paulistão"
6
19h15
Grêmio Prudente-SP x Olímpico-SE
Presidente Prudente
YouTube "Paulistão"
8
19h30
Luverdense-MT x Corinthians-SP
Jaú
CazéTV
10
20h15
Atlético-PI x América-MG
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
13
20h30
Esporte de Patos-PB x Cruzeiro-MG
Franca
Xsports
5
21h
Maricá-RJ x Athletico-PR
Araçatuba
YouTube "Paulistão"
7
21h
Naviraiense-MS x Athletic-MG
Assis
YouTube "Paulistão"
6
21h30
Carajás-PA x Ceará-CE
Presidente Prudente
CazéTV
Formato da competição
A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
