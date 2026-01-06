Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta terça-feira (06)

Iniciada na sexta-feira (2), a Copinha já está na segunda rodada e tem agenda cheia nesta terça-feira (6). Ao todo, 26 jogos movimentam a Taça São Paulo de Futebol Júnior, com o primeiro jogo logo de manhã cedo. A seguir, o Lance! apresenta a agenda detalhada com os jogos e onde assistir.

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Agenda da Copinha desta terça-feira (06)

GRUPO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) JOGO CIDADE TRANSMISSÃO 9 8h45 América-SP x Inter de Limeira-SP São José do Rio Preto YouTube "Paulistão" 9 11h CSA-AL x Bahia-BA São José do Rio Preto Xsports 28 12h45 Flamengo-SP x Capivariano-SP Guarulhos YouTube "Paulistão" 1 13h Santa Fé-SP x Volta Redonda-RJ Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 11 13h Bandeirante-SP x Botafogo-SP Brodowski YouTube "Paulistão" 3 13h Tanabi-SP x América-RN Tanabi YouTube "Paulistão" 31 13h Juventus-SP x São Bento-SP São Paulo YouTube "Paulistão" 12 15h Guanabara City-GO x Vasco-RJ Cravinhos Xsports 28 15h Rio Branco-ES x Vitória-BA Guarulhos Xsports 1 15h15 Chapecoense-SC x Atlético de Alagoinhas-BA Santa Fé do Sul YouTube "Paulistão" 11 15h15 Tuna Luso-PA x Santa Cruz-PE Brodowski YouTube "Paulistão" 3 15h15 Sobradinho-DF x Goiás-GO Tanabi YouTube "Paulistão" 31 15h15 FC Cascavel-PR x Retrô-PE São Paulo YouTube "Paulistão" 12 17h15 I9 FC-SP x Velo Clube-SP Cravinhos YouTube "Paulistão" 8 17h15 XV de Jaú x Trindade-GO Jaú YouTube "Paulistão" 10 18h Comercial-SP x Noroeste-SP Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 13 18h15 Francana-SP x Barra-SC Franca YouTube "Paulistão" 5 18h45 Araçatuba-SP x Oeste-SP Araçatuba YouTube "Paulistão" 7 18h45 Assisense-SP x Guarani-SP Assis YouTube "Paulistão" 6 19h15 Grêmio Prudente-SP x Olímpico-SE Presidente Prudente YouTube "Paulistão" 8 19h30 Luverdense-MT x Corinthians-SP Jaú CazéTV 10 20h15 Atlético-PI x América-MG Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 13 20h30 Esporte de Patos-PB x Cruzeiro-MG Franca Xsports 5 21h Maricá-RJ x Athletico-PR Araçatuba YouTube "Paulistão" 7 21h Naviraiense-MS x Athletic-MG Assis YouTube "Paulistão" 6 21h30 Carajás-PA x Ceará-CE Presidente Prudente CazéTV

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

