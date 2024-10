Abel Ferreira cobra ousadia ao Palmeiras e cita Felipe Anderson

Abel Ferreira na confronto entre Palmeiras e Fortaleza (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 21:09 • São Paulo (SP)

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira saiu do Allianz Parque com um gosto amargo após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza. Mesmo assumindo a liderança provisória, pelo maior saldo de gols, o clube alviverde perdeu a chance de abrir uma vantagem sobre o Botafogo na tabela do Brasileirão. O Verdão possui 61 pontos, mesma pontuação dos cariocas no início da 31ª rodada.

Na entrevista coletiva, Abel Ferreira lamentou o resultado do Palmeiras. O treinador reconheceu que a equipe teve falhas durante o jogo deste sábado (26). Apesar disso, o português evitou apontar culpados e disse que as oscilações fazem parte do futebol.

- Os jogadores são como os treinadores, às vezes tem alto rendimento e tem outros jogos que as coisas não saem. Nós cobramos os jogadores, mas tem jogos que não sai, que não estamos tão produtivos. Claro que esperávamos mais de todos os jogadores- disse o técnico.

Os dois gols do Verdão saíram em cobranças de penalidades. No primeiro tempo, Raphael Veiga marcou seu centésimo gol pelo Palmeiras. Na etapa final, Estêvão foi o responsável por bater o segundo pênalti do clube alviverde e converteu o chute. Hércules e Moisés fizeram os gols do Fortaleza.

Raphael Veiga e Estevão foram os autores dos gols do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Apesar de reconhecer o dia difícil, Abel reiterou que os jogadores do Verdão devem ser mais audaciosos durante a partida. O treinador destacou que é necessário tentar mais lances ofensivos, mesmo com as falhas, e colocou Felipe Anderson como exemplo para explicar sua opinião.

- Claro que esperávamos mais de todos os jogadores, claro que o Felipe Anderson devia ter chegado ao final do jogo, já disse para ele, não é só jogar bem, tem que arriscar cruzamento, tem que arriscar o arremate, mesmo que falhe, estou farto de falar isso. O jogador tem que ir para cima, às vezes perde a primeira, mas continua - completou o treinador do Verdão.

Próximo jogo do Palmeiras

A busca do Palmeiras pelo título continua na próxima segunda-feira (4). O Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h (horário de Brasília). O clube alviverde defende uma invencibilidade no clássico, não perde para o rival desde 2021.