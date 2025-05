‘Contratação de Leila’ garante liderança do Brasileirão ao Palmeiras

Vitor Roque finalmente soltou a carta e foi fundamental na vitória do Palmeiras sobre o Vasco, que levou o clube à liderança do Brasileirão após o fim da sétima rodada. Aos 15 minutos do segundo tempo, o camisa 9 aproveitou passe de Estêvão dentro da área e encerrou um jejum de 13 partidas sem marcar pelo Alviverde, sequência que durava desde sua estreia.

continua após a publicidade

+ Abel fala sobre ausência de Veiga, analisa altos e baixos e destaca ‘liderança invisível’ no Palmeiras

Principal reforço da última janela de transferências, o atacante custou pouco mais de 25 milhões de euros fixos aos cofres do clube. Com status de titular, chegou com o aval da comissão técnica e o apoio de Leila Pereira, peça fundamental para destravar a negociação com o Barcelona e viabilizar a maior compra da história do Palmeiras.

Apesar da confiança de todos os setores do clube, Vitor Roque teve dificuldades para corresponder às expectativas após a chegada: os gols. Foram 12 partidas em branco, dois tentos anulados após revisão no VAR e um pênalti polêmico sofrido contra o São Paulo, que garantiu a classificação à final do Paulistão.

continua após a publicidade

As criticias se transformaram em combustível, e Roque, finalmente, foi às redes com a camisa da nova equipe, encerrando sequência de pouco mais de 900 minutos em campo sem partipações diretas em gols pelo Palmeiras.

- Entendo a cobrança de uma parte (torcida e público), então é preciso que ele (Vitor Roque) entenda: o clube acredita nele, muito. Foi uma contratação, não foi minha, foi da presidente. Eu digo "Para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após vitória em Brasília, antes de completar.

continua após a publicidade

- Vitor Roque custou não sei quanto, tem que chegar aqui e..... Não! Ele é um moleque espetacular, humilde, que trabalha, que deu um passo atrás (retorno ao Brasil) para no futuro dar três passos à frente - completou.

Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, em Brasília, e assumiu a ponta na tabela de classificação do Brasileirão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras renova elenco na janela

Após uma temporada aquém do esperado em 2024, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras mudou a postura no mercado, investiu pesado e focou na reformulação do elenco, com o Mundial de Clubes como principal objetivo.

Ao todo, sete jogadores foram contratados pela Academia de Futebol, em um investimento que beira meio bilhão de reais. Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque chegaram para suprir as saídas de Dudu, Rony e Lázaro no ataque.

Na defesa, Micael e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro, reforçaram o setor. Já no meio de campo, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista disputam espaço.

Contratações do Palmeiras em valores