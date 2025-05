Gramado é problema para Abel, que aponta carinho para evolução de Roque e Giay no Palmeiras

O Gramado do Mané Garrincha não escapou das críticas do técnico Abel Ferreira durante entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1 a 0, na tarde deste domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador fez uma analogia com o trajeto de um carro para explicar que os jogadores do Palmeiras não conseguiam atingir a velocidade máxima nos arranques, o que interferiu na dinâmica ofensiva da equipe no confronto.

– Esse estádio é belíssimo, mas é uma pista cheia de buracos. É difícil o carro aqui alocar nas curvas, atingir a velocidade máxima, difícil. Com uma pista dessas a corrida não vai ser muito dinâmica, fluida, com velocidade - explicou.

Antes criticados por parte da torcida, Vitor Roque e Giay responderam em campo e foram decisivos na sétima vitória seguida do Palmeiras como visitante. Nos minutos finais do primeiro tempo, o lateral salvou em cima da linha após erro de Weverton.

Vitor Roque, que passou mais de 900 minutos sem marcar, aproveitou passe de Estêvão e fez seu primeiro gol pelo clube, encerrando jejum de 13 partidas.

– Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis da sua travessia, tem que estar lá para ensinar, deixa-los de fora, mas ao mesmo tempo para dar carinho – afirmou ao comentar sobre ambas as contratações.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Calendário do Palmeiras

Com o resultado, o Verdão chegou aos 16 pontos, ultrapassou o Flamengo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, enfrenta o São Paulo, na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília).

Antes, o Alviverde viaja ao Paraguai para encarar o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Uma vitória simples garante vaga nas oitavas de final.