16 clubes do Brasileirão têm jogadores convocados; saiba quais

Endrick, do Palmeiras, durante atividades da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 06:20 • São Paulo (SP)

16 dos 20 clubes que participam desta edição do Campeonato Brasileiro tiveram jogadores convocados nesta Data Fifa, que acontece entre os dias 18 e 26 de março.

➡️ Fature mais de R$300 na Lance! Betting se o clássico Sport x Náutico terminar empatado!

Ao todo, 37 atletas da Série A foram chamados por suas respectivas seleções - todas da América do Sul. Com nove selecionados, o Brasil lidera a lista, seguido do Equador, que conta com sete nomes. Em terceiro, com cinco atletas cada, aparecem Colômbia, Paraguai e Uruguai.

Já a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, não conta com representantes do futebol nacional na equipe comandada por Lionel Scaloni.

CONFIRA TODOS OS JOGADORES DO BRASILEIRÃO CONVOCADOS

SÃO PAULO (6 convocados) - Rafael e Pablo Maia (Brasil); Arboleda (Equador); Bobadilla (Paraguai); Ferraresi (Venezuela); James Rodríguez (Colômbia)

(6 convocados) - Rafael e Pablo Maia (Brasil); Arboleda (Equador); Bobadilla (Paraguai); Ferraresi (Venezuela); James Rodríguez (Colômbia) FLAMENGO (6 convocados) - Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Brasil); Matías Viña, Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai)

(6 convocados) - Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Brasil); Matías Viña, Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai) PALMEIRAS (3 convocados) - Murilo e Endrick (Brasil); Richard Ríos (Colômbia)

(3 convocados) - Murilo e Endrick (Brasil); Richard Ríos (Colômbia) ATHLETICO (2 convocados) - Bento (Brasil); Canobbio (Uruguai)

(2 convocados) - Bento (Brasil); Canobbio (Uruguai) ATLÉTICO-MG (2 convocados) - Eduardo Vargas (Chile); Alan Franco (Equador)

(2 convocados) - Eduardo Vargas (Chile); Alan Franco (Equador) BOTAFOGO (2 convocados) - Gatito (Paraguai); Savarino (Venezuela)

(2 convocados) - Gatito (Paraguai); Savarino (Venezuela) CORINTHIANS (2 convocados) - Félix Torres (Equador); Romero (Paraguai)

(2 convocados) - Félix Torres (Equador); Romero (Paraguai) CRICIÚMA (2 convocados) - Miguel Trauco (Peru); Wilker Angel (Venezuela)

(2 convocados) - Miguel Trauco (Peru); Wilker Angel (Venezuela) FLUMINENSE (2 convocados) - André (Brasil); Arias (Colômbia)

(2 convocados) - André (Brasil); Arias (Colômbia) INTERNACIONAL (2 convocados) - Enner Valência (Equador); Borré (Colômbia)

(2 convocados) - Enner Valência (Equador); Borré (Colômbia) RB BRAGANTINO (2 convocados) - Leo Realpe e José Hurtado (Equador)

(2 convocados) - Leo Realpe e José Hurtado (Equador) VASCO (2 convocados) - Léo Jardim (Brasil); Robert Rojas (Paraguai)

(2 convocados) - Léo Jardim (Brasil); Robert Rojas (Paraguai) BAHIA (1 convocado) - Santiago Arias (Colômbia)

(1 convocado) - Santiago Arias (Colômbia) CRUZEIRO (1 convocado) - José Cifuentes (Equador)

(1 convocado) - José Cifuentes (Equador) FORTALEZA (1 convocado) - Kervin Andrade (Venezuela)

(1 convocado) - Kervin Andrade (Venezuela) GRÊMIO (1 convocado) - Villasanti (Paraguai)

Os quatro clubes da elite nacional que não tiveram jogadores convocados são: Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Vitória.

Endrick, atacante do Palmeiras, e outros oito jogadores do Brasileirão foram convocados nesta Data Fifa (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)