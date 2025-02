No último domingo (02), Keylor Navas estreou com a camisa do Newell's Old Boys pelo campeonato argentino e foi ovacionado pela torcida. O ex-goleiro do Real Madrid não entrava em campo desde o dia 19 de maio de 2024, foi titular na vitória do time contra o Aldosivi. Keylor Navas fez boa partida e fechou o gol, conseguindo seu primeiro clean sheet, e sendo extremamente celebrado pela torcida do seu clube.

Apesar de ser sua estreia, a torcida do Newell's Old Boys não aguentou a ansiedade e ovacionou Keylor Navas antes mesmo do apito inicial. O apoio ao goleiro com certeza o inspirou. O ex-jogador do Real Madrid foi absoluto e em jogo truncado, fechou o gol do clube, garantindo a primeira vitória dos "leprosos". Ao final do jogo, o jogador ficou surpreso e entusiasmado com a torcida e o apoio dos adeptos dos Newell's Old Boys.

- Os fãs que temos são incríveis, precisamos que eles estejam sempre lá nos apoiando porque isso nos dá força para vencer - Foi assim que o costa-riquenho classificou o apoio em sua estreia com a camisa do clube.

Keylor Navas estava sem jogar desde maio de 2024

O goleiro multicampeão pelo Real Madrid e PSG, não entrava em campo desde o começo do ano passado. Após sair do time parisiense, o jogador ficou sem clube. Apesar de ter sido sondado pelo Grêmio e ter chegado muito perto de fechar com o time gaúcho, repondo a saída de Marchesín, Keylor Navas resolveu fechar com o time de Messi.

Em entrevista à TV argentina, o jogador de 37 anos expressou sua alegria em retornar ao campo, estrear com a vitória e jogar em casa, em frente aos torcedores o apoiando:

- Graças a Deus, estou muito feliz por estar de volta ao campo. Acho que essa é a parte mais bonita do futebol. Estou radiante porque a equipe venceu, e isso era importante, além de ansioso para continuar trabalhando para o que vem a seguir. - declarou Navas ao jogar uma partida oficial após quase um ano parado.

Keylor Navas em sua primeira partida pelo Newell's Old Boys (Foto: Reprodução)

Quando perguntado sobre a diferença entre o futebol argentino e outros em que atuou, o ex-jogador do Real Madrid destacou a intensidade:

- Acredito que o futebol aqui é bastante intenso. Nenhuma equipe é fácil de enfrentar. - Afirmou o goleiro, após a partida contra o Aldosivi.

