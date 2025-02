El Nacional-EQU e Blooming-BOL duelam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito (ESP), em jogo válido pela volta da primeira fase dos play-offs da Libertadores. O jogo de ida marcou o triunfo dos bolivianos em sua casa, levando a melhor por 3 a 2 em Santa Cruz de la Sierra; agora, "La Academia" se beneficia de um simples empate para o avanço. Cabe a "La Maquina" vencer o duelo por um gol para forçar as penalidades; dois ou mais garantem o avanço à segunda fase. Quem garantir a qualificação encara o Barcelona-EQU, nos dias 19 e 26 de fevereiro. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

El Nacional x Blooming

Jogo de volta - Primeira fase de play-offs - Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro); Bruno Boschilia e Rafael da Silva Alves (auxiliares); Rodrigo José Pereira de Lima (quarto árbitro); Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EL NACIONAL (Técnico: Omar Asad)

David Cabezas; Franklin Carabalí, Anthony Bedoya, José Flor e Fernando Mora; Francisco Cevallos e Charles Vélez; Jawer Guisamano, Darío Pazmiño e Eddy Mejía; Jhon Cifuente



BLOOMING (Técnico: Mauricio Soria)

Braulio Uraezaña; Marc Enoumba, Richet Gómez, Santiago Etchebarne e Denilson Durán; Arquímedes Figuera; Martín Alaníz e Moisés Villarroel; Guido Vadalá; Nahuel Acosta e Samuel Garzón