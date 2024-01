O clube paulista fechou a negociação em 15 milhões de euros (R$80 milhões), além de €3 milhões (cerca de 16 milhões de reais) em metas a serem atingidas. O contrato é válido até 2027, com opção de extensão por mais uma temporada. Nesta semana, o Zenit anunciou, também, Nino, ex-zagueiro do Fluminense.



