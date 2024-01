- Não diria que entramos tarde até porque o Nino sempre interessou a comissão técnica. Tem que ter um aval da diretoria e do departamento de scouting, mas é um jogador que sempre interessou. Os representantes do jogador têm uma boa relação com o clube e isso facilitou a negociação. Posso dizer que estamos bem contente e o Nino fez uma excelente escolha. Se você não for para as quatro principais ligar, o Zenit é o seu melhor destino, com uma estrutura fantástica, uma cidade linda. Todos que jogaram, sabem do que estou falando. Tenho certeza que ele será muito feliz.