Zagueiro do Dortmund revela como impediu Mbappé de ter boa atuação na Champions: ‘É muito difícil’

Mbappé tem atuação apagada com a marcação pesada da defesa do Borussia Dortmund (FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 19:10 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund entrou em campo com a missão de vencer o PSG pela primeira partida da Champions League e concluiu o objetivo. Com 1 a 0 no placar, os alemães alcançaram a vantagem e o duelo ficou marcado pela má atuação de Mbappé.

Em entrevista após o jogo, o zagueiro Hummels analisou a partida e o resultado, destacando o desejo do time de jogar a final e a forma que terá que jogar na França, no Parque dos Príncipes, para alcançar a classificação.

➡️ Mbappé joga mal, PSG é dominado e Borussia Dortmund está a um passo da final da Champions League; veja o gol

- Hoje fizemos um excelente jogo. Não é fácil manter a calma e tomar boas decisões numa semifinal da Liga dos Campeões, mas estivemos bem durante longos períodos. É claro que queremos ir ao Wembley, mas terça-feira em Paris será mais um jogo difícil. Se quisermos chegar à final, temos que conseguir nos aguentar em Paris - disse.

A partida entre Borussia e Paris Saint-Germain ficou marcada, também, pela atuação de Mbappé. Anulado pelo sistema defensivo, o astro francês não conseguiu repetir suas últimas atuações, parando na trave em uma de suas finalizações. Hummels exaltou o atacante e mostrou como marcá-lo para ser anulado.

➡️ Luis Enrique revela clima no PSG após a derrota para Borussia Dortmund: ‘Vestiário está afetado’

- É muito difícil. Você tem que estar muito em cima dele e não permitir que corra, mas também não permitir que ele te ataque com a bola. É um dos três melhores do mundo, é impossível tirá-lo 100% do jogo, só dá para contê-lo - contou.

A segunda e decisiva partida entre os alemães e franceses será na próxima semana, na terça-feira (7), em Paris.

FUT INTERNACIONAL