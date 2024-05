Destaque contra o PSG, Sancho chega próximo à marca de Messi na Champions League

Sancho está emprestado ao Dortmund desde janeiro de 2024 (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)







Publicada em 01/05/2024 - 18:42

Jadon Sancho, atacante emprestado ao Borussia Dortmund e pertencido ao Manchester United, chegou próximo de marca de Lionel Messi na Champions League, após vitória em casa por 1 a 0 sobre o PSG. O inglês completou 12 dribles na partida, sendo o maior número de dribles completos de um só jogador em uma semifinal de Liga dos Campeões desde abril de 2008, quando o camisa 10 argentino completou 16 contra os Red Devils.

Na Muralha Amarela, Sancho foi um dos destaques do time alemão nos 90 minutos em que atuou no triunfo sobre à equipe parisiense. Além dos 12 dribles completos, o jogador de 24 anos ajudou na parte ofensiva dos auri-negros e chegam à França com a vantagem do placar, mas a qualidade do Paris Saint-Germain fará com que o Dortmund precisará ter cautela na decisão.

Sancho vestirá a camisa 10 do Borussia em seu retorno (Foto: Reprodução)

Sancho teve sua primeira passagem no Dortmund na temporada 2017/18, e conquistou a Copa da Alemanha em 2021. No mesmo ano, o atleta foi transferido ao United de Erik ten Hag para ser companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo, que ainda fazia parte do elenco até então. Após períodos conturbados em sua passagem nas terras inglesas, o camisa 10 retornou ao Borussia Dortmund e pode chegar à final da Champions League, caso elimine o time de Kylian Mbappé na fase atual.