- Foi recorrente na partida. Numa jogada de ataque do nosso time, fui driblar o adversário e sofri uma falta. Eu fiquei no chão e vieram dois jogadores do time deles, e um já me chamou de macaco no ouvido, em português mesmo, não foi nem em inglês ou maltês, ele já sabia o que falar. O segundo jogador não entendi o que falou, mas o outro foi bem nítido. Na minha cara - declarou Luis Gabriel ao "ge".