O Boca Juniors "repetiu a dose" do que tem feito em sua campanha na Conmebol Libertadores e avançou nos pênaltis após empate em 1 a 1 com o Talleres, pela Copa Argentina. No entanto, um momento "quente" marcou a partida: o centroavante Edinson Cavani discutiu com o jovem Valentín Barco após o lateral reclamar de não receber um passe do uruguaio. O clima esquentou e os dois trocaram farpas, no fim do primeiro tempo.