O zagueiro Artur Vieira, que no Brasil passou por clubes como Fluminense e América-MG, vai vestir a camisa do Chanthaburi FC, da segunda divisão da Tailândia. O defensor assinou contrato de um ano no novo clube. Na temporada de 2022-23, ele já estava no país, mas atuando pelo DP Kanchanaburi. A equipe foi coroada no fim do campeonato com o acesso para a Série B local.