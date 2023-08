Duelo acontece no domingo (6), às 18h, no Castelão

Ceará x ABC: odds, estatísticas e informações do jogo pela 22ª rodada da Série B

Foto: Felipe Santos/cearasc.com

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o ABC no Castelão, no domingo (6), às 18h, pela 22ª rodada da competição.

Estatísticas

Ceará e ABC já se enfrentaram 24 vezes pela Série B do Brasileirão, e o Ceará é disparado em número de vitórias: 14 vezes, além de oito empates e apenas duas derrotas.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram uma disputa pouco acirrada, com o Ceará favorito a vencer em casa. A vitória do mandante está pagando 1.55, com o empate em 3.65. A vitória do ABC paga, até o momento, 5.80.

*As odds podem mudar

Momentos das equipes

O Ceará é o 10º colocado, com 30 pontos, e vem de um empate sem gols com o Guarani, fora de casa. Já o CRB é o 12º na tabela de classificação, com 27 pontos, e vem de uma derrota para o vitória, por 2 a 0, fora de casa.