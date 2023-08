A ENGIE se envolve de maneira prática com à comunidade do entorno de seus empreendimentos, com iniciativas que corroboram com o desenvolvimento regional e com o meio ambiente. Em parceria com o Senai Bahia, a ENGIE promoveu, em 2022, a capacitação técnica, com bolsas exclusivas para mulheres, nos cursos de Auxiliar de Eletricista para Aerogeradores e de Eletricista Instalador Residencial de Baixa Tensão. O projeto beneficiou 45 mulheres. Em 2023, também em parceria com o Senai e com a empresa Vestas, a companhia iniciou um curso de Eletrotécnica no município de Umburanas, cujo objetivo foi desenvolver e capacitar profissionais para atuarem na operação e manutenção de parques eólicos. As vagas foram parcialmente reservadas para o público feminino.