Consolidado no Shabab Al-Ahli, o atacante brasileiro Yuri César iniciou de maneira positiva a pré-temporada pelo clube de Dubai. Revelado no Flamengo e com boa passagem no Fortaleza, Yuri está indo para a quarta temporada no Oriente Médio. O jogador está na Sérvia, local no qual tem ocorrido a preparação do grupo para as competições do ano.