O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, com o terceiro gol saindo no início da segunda etapa. Apesar disso, o jogo começou com a posse de bola equilibrada, 46% para o Young Boys e 54% para o Maccabi Haifa. Ambos os times tiveram dois chutes na direção do gol, mas, no total de finalizações, o Maccabi ficou na frente, 9 a 3.