Futebol Internacional

Yamal joga? Veja escalação do Barcelona em La Liga

Ponta espanhol retorna de lesão

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
12:37
Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (28), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP), pela sétima rodada de La Liga. Mesmo após retornar de lesão, Lamine Yamal será opção no banco de reservas. Com Raphinha machucado, o treinador Hansi Flick irá com jovem sueco para substituir o brasileiro.

Veja a escalação do Barcelona contra a Real Sociedad pela La Liga

Titulares: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dro Fernández; Roony Bardghji, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

Reservas: Pau Cubarsí, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal, Eric Garcia, Jofre Torrents, Toni Fernández, Diego Kochen, Eder Aller.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Como chegam os times para a partida?

Barcelona

Os donos da casa vêm de vitória por 3 a 1 sobre o Real Oviedo, fora de casa por La Liga. A equipe de Hansi Flick entra na sétima rodada do Campeonato Espanhol como vice-líder da competição. O Barcelona ainda não perdeu na temporada e tem cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos de La Liga.

Real Sociedad

Os visitantes estão na décima sétima posição no Campeonato Espanhol. O time de Sergio Francisco venceu sua primeira partida na competição na última quarta-feira (24), contra o Mallorca, jogando em casa. O único tento da partida foi marcado por Mikel Oyarzabal.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona🆚 Real Sociedad
7ª rodada — Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro, 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán e José Antonio Palomares (quarto árbitro)
📺 VAR: Javier Iglesias (VAR) José Luis Guzmán (AVAR)

Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres Barcelona La Liga
Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres (Foto: Manaure Quintero/AFP)

