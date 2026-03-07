Chelsea sofre, mas elimina 'time do Deadpool' na Copa da Inglaterra
João Pedro marca no fim e garante classificação dos Blues
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea venceu o Wrexham por 4 a 2 e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Em duelo disputado no Racecourse Ground, no País de Gales, os Blues ficaram atrás no placar duas vezes, mas conseguiram superar a equipe que tem os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney como sócios majoritários e seguir na competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ryan Reynolds abre o jogo sobre possível compra do Santa Cruz: ‘Prefiro fazer uma coisa bem feita’
Futebol Internacional07/03/2026
- Futebol Internacional
Presidente do Barcelona critica vitória do Real Madrid: ‘Deveria ter sido’
Futebol Internacional07/03/2026
- Futebol Internacional
Bernardo Silva não renovará com Manchester City, segundo jornal
Futebol Internacional07/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O oponente do Chelsea nas quartas de final será definido apenas na noite de domingo (8), após o fim dos jogos das oitavas. Ainda neste sábado (7), Manchester City e Newcastle entrarão em campo por uma vaga, enquanto Fulham x Southampton, Port Vale x Sunderland, Leeds United x Norwich City e West Ham x Brentford jogaram amannhã. Liverpool e Arsenal venceram seus respectivos duelos e já estão classificados.
Wrexham x Chelsea
A partida começou com as melhores oportunidades do Wrexham, que, em saídas de contra-ataque, levava perigo ao gol do Chelsea. Em uma dessas escapadas, Callum Doyle lançou da defesa para Sam Smith, que ganhou na velocidade da zaga dos Blues e finalizou para abrir o placar no lotado Racecourse Ground.
O Chelsea teve dificuldades para criar no ataque, mas, aos 40 minutos do primeiro tempo, Alejandro Garnacho apareceu na área e finalizou cruzado. O zagueiro Dominic Hyam tentou afastar, mas a bola bateu no goleiro Arthur Okonkwo, que ainda estava no chão após tentar defender o remate do argentino, e voltou para o gol, igualando o placar.
Na segunda etapa, o Chelsea voltou melhor, mas sem conseguir ter espaço para finalizar com perigo. Do outro lado, o Wrexham seguiu nos contra-ataques, na qual conseguiu um escanteio já na marca dos 33 minutos. Após a zaga dos Blues afastar, Josh Windass finalizou da entrada da área e, no meio do caminho, teve desvio de Callum Doyle, que tirou o goleiro Robert Sánchez do lance e devolveu a vantagem aos galeses.
Porém, minutos depois, o Chelsea se atirou ao ataque e conseguiu empatar com Josh Acheampong, após boa jogada de Andrey Santos. Antes do fim do tempo regulamentar, George Dobson foi expulso após entrada forte em Garnacho. Com um a mais, os Blues encontraram espaço e quase marcaram o terceiro no último lance com Pedro Neto, mas a bola acertou o travessão.
Na prorrogação, os Blues dominaram o primeiro tempo e, após cruzamento de Dario Essugo, Garnacho apareceu livre na ponta esquerda para finalizar de primeira e virar o placar ao Chelsea. A segunda etapa foi do Wrexham, que pressionou em busca do empate, que chegou a sair com Lewis Brunt, após desvio de Kieffer Moore em cobrança de escanteio, mas o impedimento foi marcado após revisão do VAR. Ao fim, o Chelsea conseguiu fazer o quarto com João Pedro e garantir a classificação.
➡️ Ryan Reynolds abre o jogo sobre possível compra do Santa Cruz: 'Prefiro fazer uma coisa bem feita'
O que vem por aí?
O Chelsea volta a focar na Champions League, na qual encara o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, na quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição. Já o Wrexham recebe o Hull City, na terça-feira (10), em confronto direto na briga ao acesso da Premier League, já que as equipes ocupam a sexta e a quinta posições da Championship, respectivamente.
➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias