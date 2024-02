A decisão de deixar o Barcelona ao final da atual temporada foi anunciado no final de janeiro, após a derrota do Barcelona por 5 a 3 diante do Villarreal. À época, o técnico estava pressionado pelos maus resultados da equipe. Poucos dias antes, por exemplo, o time catalão havia sofrido duas goleadas em jogos decisivos: 4 a 1 diante do Real Madrid, na final da Supercopa, e 4 a 2 contra o Athletic Bilbao, na Copa do Rei.