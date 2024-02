A notícia dada pelo Diario AS, da Espanha, ainda afirma que os representantes do treinador se reuniram com a diretoria do Barcelona para iniciar as tratativas na última quarta (14). O maior empecilho para finalizar a contratação é a cláusula de rescisão do treinador com o Brighton, que custa dez milhões de euros, uma quantia que 'desanima' o Barcelona. Porém, os representantes do italiano pediram paciência à diretoria e garantiram que tentarão resolver a questão com o time inglês.