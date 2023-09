O Manchester City visita o Wolverhampton no Estádio Molineaux neste sábado (30), às 11h (de Brasília), em jogo válido pela 7ª rodada da Premier League 2023/24. Enquanto os Wolves, que somam quatro pontos e ocupam o 16º lugar, buscam melhorar sua forma na competição, os Citizens ostentam a liderança do certame, com 100% de aproveitamento, com 18 pontos.