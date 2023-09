SEM VINGAR

A equipe do Wolverhampton, até o momento, não desempenhou o papel que se esperava na temporada. Nas quatro primeiras rodadas, foram apenas três pontos, com uma vitória conquistada e três derrotas. Os Wolves, no comando de Gary O'Neil, iniciaram com derrotas para Manchester United e Brighton; logo depois, venceram o Everton fora de casa com gol de Kalajdzic, já nos minutos finais, mas acabaram voltando ao sinal vermelho na derrota fora de casa para o Crystal Palace, por 3 a 2.