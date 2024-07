Wolverhampton ironiza Chelsea e jornalista renomado em anúncio de Pedro Lima, ex-Sport

(Foto: Divulgação / Wolverhampton)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro

Em anúncio de Pedro Lima, Wolverhampton ironiza Chelsea e Fabrizio Romano, jornalista italiano conhecido por ser especialista em transferências no mercado europeu. No vídeo, Matheus Cunha entra na sala, abre uma notícia do ex-Sport dado como certo nos Blues, e logo em seguida o jogador de 18 anos assina o contrato com os Lobos.

Veja o vídeo de apresentação do jogador:

Agente Cunha ao trabalho: é o que diz o clube após o 'chapéu' sobre a equipe londrina, que era um dos favoritos a contratar o lateral ex-Sport. O time de Recife negociou a joia por 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual) e tem direito a 70% do valor total pago pelo Wolverhampton, o que corresponde a R$ 42,8 milhões.

- Estou muito feliz que conseguimos adicionar Pedro ao elenco do time principal. Havia muita competição por ele, mas estamos trabalhando para trazê-lo para o Wolves há algum tempo, e ele está totalmente investido em nosso projeto. - afirmou o diretor do Wolves, Matt Hobbs.

Ao todo, Pedro Lima realizou ao todo 26 jogos pela equipe profissional do Sport, com dois gols e duas assistências. O atleta foi apelidado de 'herdeiro de Cafu' quando ainda atuava pelas categorias de base do clube pernambucano.

Terminando a última Premier League na décima quarta colocação, o Wolverhampton é conhecido por possuir muitos portugueses e brasileiros no elenco, e acredita-se que a preferência do lateral veio pela adaptação nas terras inglesas.