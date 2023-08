A dor de cabeça seguinte chegaria para Guardiola através do mercado de transferências. Pedido pessoal do catalão, o também brasileiro Lucas Paquetá já tinha conversas avançadas com os Citizens e apenas esperava uma concordância por parte da diretoria do West Ham, seu clube atual, pelo preço que seria pago. Entretanto, uma possível ligação de Paquetá a esquemas de apostas acabou abrindo uma investigação feita pela FA (ainda em andamento) e, consequentemente, cancelando as conversas.