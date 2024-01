As partes já estão em contato devido à pressa dos Wolves em fechar a compra antes do fechamento da janela de transferências. Gary O'Neil, comandante do time que disputa a Premier League, deseja um reforço para a posição, e parece insatisfeito com o desempenho do também brasileiro Matheus Cunha, contratado junto ao Atlético de Madrid por 50 milhões de euros em 2023.