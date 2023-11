Após perder para o Brentford pela rodada 11 da Premier League, o West Ham tem uma partida esta semana na Europa League contra o Olympiacos, da Grécia. A equipe britânica joga em casa, no London Stadium, em Londres, Inglaterra, pela quarta partida da fase de grupos. A bola rola nesta quinta-feira (9), às 17h (Horário de Brasília) e a transmissão fica com o streaming Star Plus.