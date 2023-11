LONGE DO FAVORITISMO

O Braga chegou a esta edição da Champions correndo por fora no tocante à qualificação para o mata-mata, mas pode surpreender. A jornada, porém, não tem sido fácil. Primeiro, a equipe foi castigada em seu estádio contra o Napoli, perdendo por 2 a 1 com um gol contra de Niakhaté já aos 43' da segunda etapa. Depois, uma virada sensacional, buscando nos minutos finais um 3 a 2 contra o Union Berlin na Alemanha, após sair perdendo por dois gols. Já na terceira rodada, a derrota para o Real aconteceu com uma certa falta de ímpeto da equipe no ataque, apesar do belo gol de Djaló. Com três pontos, a equipe está em terceiro, mas uma vitória embolaria a situação, já que o Napoli tem seis pontos e pode ser igualado.