Apesar da classificação do Fluminense na Libertadores, o jogo contra o Argentinos Juniors também foi marcado por uma confusão causada pelos torcedores visitantes no Maracanã, nesta terça-feira (8). A confusão teria começado com alguns membros da torcida visitante arremessando objetos contra os tricolores que se encontravam no Setor Norte do estádio. A equipe de segurança do Maracanã tentou conter a agressividade dos argentinos, mas um membro sofreu um corte na cabeça, enquanto duas pessoas chamavam os integrantes de "macaquitos".