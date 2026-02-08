Beijo na trave e 'carga emocional': Paquetá ainda busca o primeiro gol no retorno ao Flamengo

A vitória do Flamengo por 7 a 1 diante do Sampaio Corrêa marcou o segundo jogo de Paquetá no Maracanã desde o seu retorno ao clube carioca. Jogando mais centralizado, em comparação com o confronto contra o Internacional, o meio-campista buscou estufar a rede e marcar o seu primeiro gol nesta nova passagem. Mas, apesar do placar elástico, o camisa 20, que conta com uma "carga emocional muito grande", não deixou a sua marca.

Paquetá teve duas grandes chances na partida deste sábado, pela última rodada da Taça Guanabara. Uma delas foi em jogada de escanteio. Após toque de cabeça para o meio da área, o meia chutou de primeira, com a perna direita, mas parou no goleiro adversário.

Paquetá em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Outra grande chance de gol do camisa 20, ainda no primeiro tempo, foi em uma jogada trabalhada com Pedro. Após tabela, Paquetá tentou tirar do goleiro Zé Carlos, mas mandou a bola na trave. Logo após a finalização, o meia deu um beijo na trave.

Paquetá como segundo volante: qualidade na saída de bola

Sem Jorginho, no departamento médico, Paquetá jogou mais centralizado, exercendo a função de segundo volante. Para muitos rubro-negros, essa é a posição de destaque do Garoto do Ninho, que deu uma grande qualidade na saída de jogo. Além disso, ele dá um dinamismo maior na transição ao ataque, influenciando diretamente em um dos gols de Pedro. Na jogada, Paquetá, de primeira, enfiou a bola para Samuel Lino. O ponta tocou para Pedro, que balançou a rede.

Além do refinamento na distribuição de jogo, Paquetá também mostrou habilidade no um contra um. Foi ele, inclusive, o jogador que mais teve dribles certos no jogo.

Filipe Luís volta a elogiar Paquetá, mas cita "carga emocional muito grande" do jogador no Flamengo

Após o triunfo e classificação no Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís enalteceu a polivalência de Paquetá e a recuperação do atleta com as sensações positivas com a bola. O treinador pontuou a "carga emocional muito grande" que o atleta enfrenta.

- Sobre Paquetá, pode jogar em todas as posições do meio campo. Tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando dentro do que são as características dele e principalmente se entender com os companheiros. Está com a carga emocional muito grande. Pra mim era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola. É tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele, ele vai falar. Uma adaptação enorme porque a grama faz muita diferença num jogo dum cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Para mim era importante que ele voltasse a recuperar essas sensações positivas com a bola. Quero que ele normalize estar jogando no clube do coração dele. Vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado. Quero que tenha todo a tranquilidade. É um craque e vai ajudar muito o Flamengo - avaliou Filipe Luís.

Números de Paquetá em Flamengo 7x1 Sampaio Corrêa

👟 2 finalizações (1 na trave)

🔑 2 passes decisivos

✅ 58/66 passes certos (88%!)

💪 6/11 duelos ganhos (!)

💨 4/4 dribles certos (1º do jogo!)

🦾 4 bolas recuperadas

