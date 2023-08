COMEÇO RUIM

O Bayern de Munique, por outro lado, sofreu mais do que está acostumado na última temporada. Mesmo assim, assegurou o título alemão após última rodada eletrizante e gol de Musiala aos 88 minutos contra o Colônia para dar o título aos bávaros. Entre chegadas e saídas, Thomas Tuchel segue intacto no comando da equipe, mas com o sinal de alerta piscando. Na estreia da temporada, os comandados do alemão saíram derrotados pelo RB Leipzig por 3 a 0 - com direito a hat-trick de Dani Olmo -, saindo com o vice-campeonato na Supercopa da Alemanha. A chegada do artilheiro Harry Kane tem tudo para elevar o patamar do elenco e levar Tuchel e seus atletas a superar um momento instável.