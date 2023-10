Esta será a segunda experiência do jovem comandante de 37 anos no futebol inglês. Antes, Rooney já tinha sido técnico do Derby County entre 2020 e 2022. Inicialmente, assumiu a função dupla de jogador e interino após a demissão de Phillip Cocu, mas cerca de um mês depois, anunciou a aposentadoria e se fixou no cargo durante um ano e meio.