O volante Julio Romão, que no Brasil passou pelas categorias de base de Athletico-PR e Ponte Preta, comemorou a classificação do Qarabag, do Azerbaijão, para a fase de grupos da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time atual campeão nacional do país empatou em 1 a 1 com o Ljubljana, da Eslovênia, mas como havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 2 a 0 carimbou o passaporte na competição.