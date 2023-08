A conquista do título de 'Melhor treinadora da Europa' é fruto do trabalho de Sarina Wiegman e sua comissão técnica. Na temporada 2023/24, a holandesa venceu a Eurocopa e foi vice-campeã da Copa do Mundo com a Inglaterra. Além disso, faturou a finalíssima diante do Brasil, em um confronto entre as campeãs do continente europeu e americano.