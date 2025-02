Volante ex-Athletico acerta com campeão nacional europeu

O volante Julio Romão, ex-Athletico, deixou o Qarabag, maior clube campeão do Azerbaijão, e acertou com o Ferencvaros, da Hungria. O contrato, que foi assinado nesta quarta-feira (5), tem duração até a metade de 2029.

A equipe de Romão tem três competições para disputar até o fim da temporada 2023/24: Liga Europa, Campeonato Húngaro e Copa da Hungria. Ele vai ser companheiro do zagueiro Raul Gustavo, ex-Corinthians, e do atacante Matheus Saldanha, ex-Bahia. O volante projetou a passagem pelo gigante húngaro.

— Esse novo desafio é importante para minha carreira. Acredito que dei um bom passo vindo para cá. Espero poder ajudar a equipe da melhor maneira possível dando o melhor de mim todos os dias.

Julio Romão, ex-Athletico, assina contrato com o Ferencvaros (Foto: Reprodução)

Romão passou por Goiás, Athletico e Ponte Preta entre 2014 e 2019 no Brasil, antes de desembarcar no Santa Clara, de Portugal, onde ficou duas temporadas e em seguida acertou com o Qarabag.

No Azerbaijão, Romão atuou em 120 jogos e marcou dois gols, entre a metade de 2022 e o início de 2025. Ele foi bicampeão da Liga do Azerbaijão nas temporadas 2022/23 e 2023/24 e uma taça da copa do país em 2023/24.

— Avalio a minha passagem pelo Qarabag como uma passagem de sucesso. Pude ajudar a equipe com títulos, conquistando os objetivos traçados - finalizou.

