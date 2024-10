Jean Mangabeira em ação pelo Tacuary (Foto: Divulgação)







Com passagens no Brasil por Criciúma, Náutico e Aparecidense-GO, o volante Jean Mangabeira vive a experiência de atuar pela segunda vez longe do país de origem. Há quase dois meses, ele aceitou o desafio de acertar com o Tacuary, do Paraguai, para jogar ao lado de outros nomes experientes do futebol: o meia Victor Ferraz, ex-Santos e Grêmio, e o atacante Orlando Berrío, ex-Flamengo e América-MG. Em um novo momento da carreira, ele fez uma avaliação da chance de estar neste mercado sul-americano.

- Costumo dizer que cada país tem a sua escola. Sinto-me privilegiado em poder jogar pela segunda vez no futebol internacional e acredito que tanto minha experiência no futebol brasileiro, europeu e agora aqui no Paraguai credenciam a minha carreira profissional em relação às experiências que vivi em cada lugar. O futebol paraguaio é um futebol um pouco mais físico em relação ao brasileiro. Acredito ser um futebol com um nível competitivo muito alto e estou muito contente em estar aqui. A minha vinda pode me proporcionar jogar uma Copa Sul-Americana e até uma Copa Libertadores futuramente. Isso seria gratificante - comentou Jean Mangabeira, que também passou pelo Karviná, da República Tcheca.

O Campeonato Paraguaio tem surpreendido Jean Mangabeira positivamente. O torneio conta com equipes tradicionais no país, como Olimpia, Cerro Porteno e Libertad.

- Temos uma competitividade e uma grande organização. Tenho gostado do trabalho feito aqui e estou feliz pelo meu rendimento e pela quantidade de jogos que tenho atuado. Meu objetivo principal ao vir para o futebol paraguaio era fazer minutagem e, consequentemente, abrir um novo mercado na carreira já que nunca havia jogado aqui antes. Estou muito contente com meus números e atuações até aqui. Meu objetivo daqui para frente é aumentar o número de jogos e extrair o máximo de experiência possível no futebol paraguaio - finalizou o camisa 3.